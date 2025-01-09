Bursa'da "Yapay Zeka Zirvesi" yapılacak

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi organizasyonuyla, yapay zekanın güncel uygulamaları ve gelecekteki potansiyelinin konuşulacağı Yapay Zeka Zirvesi, 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zirvede, eğitim, tarım, finans, sağlık, ulaşım, enerji, imalat ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde önem kazanan yapay zeka teknolojilerinin mevcut durumu ve geleceğe dair öngörüler, yapay zekanın, topluma etkileri masaya yatırılacak.

Alanının önde gelen isimleri, profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve girişimcilerin bir araya geleceği zirvede, yenilikçi fikirler ele alınacak, işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanların yapay zeka penceresinden değerlendirilmesi, yapay zekanın bu alanlara etki ve faydaları gibi konular da detaylarıyla ele alınacak.