"BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri 28 Şubat'ta verilecek.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, dernek üyelerinin 31 farklı sektörel dağılımı ve faaliyet alanları içerisinde bulunduğunu belirterek, üyelerin dağılımlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Derneğin başlıca projelerinden olan gönüllü koçluk çalışmalarının da 16 yıldır devam ettiğini belirten Şençayır, "Üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf kız öğrenciler için farkındalık yaratarak, kariyer adımlarında yol haritası olmak ve yolda kalmalarını sağlamak adına BUİKAD üyeleri olarak hepimiz gönüllü koçluk yapıyoruz. Bugüne kadar toplamda 600 kız öğrenciye ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız." dedi.