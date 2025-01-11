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        Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı tutuklandı

        Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:36
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        Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı 120 ekipten oluşan 1200 personele, 12 narkotik dedektör köpeği ile 3 İHA ve 1 helikopter destek verdi.

        İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun" sözleriyle ekipleri yola çıkardığı operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram esrar, 63 yeşil reçeteye tabi hap, 20 ruhsatsız tabanca, 210 fişek, 3 tüfek, 3 kartuş, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 410 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 36'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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