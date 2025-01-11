Bursa'da kadınlar, kurdukları kooperatif bünyesinde konfeksiyon ürünleri imal ediyor

BURCU İNANIR - Bursa'da Yıldırım Belediyesinin desteğiyle bir araya gelerek kooperatif kuran kadınların imal ettiği konfeksiyon ürünleri, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde 2016'da kurulan Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, konfeksiyon üretimleriyle ev kadınlarına istihdam sağlıyor.

Kooperatif bünyesinde bulunan atölyedeki 40 kadın, çoğunlukla kadın kıyafeti, çocuk giysileri ve kişiye özel konfeksiyon üretimi yapıyor. Kadınlar, imal ettikleri konfeksiyon ürünlerini, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Kooperatifin 2 yıldır başkanlığını yürüten Filiz Bayrak, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu ve yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını söyledi.

Her zaman kendi işini kurma ve diğer kadınların hayatına dokunma hayali kurduğunu belirten Bayrak, ev hanımlarına dikiş eğitimi vererek bu yolda ilk adımı attığını anlattı.

Bayrak, daha sonra kooperatif bünyesinde çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek "Burası kırsal bölgeden gelen kadınların oluşturduğu bir mahalle. Bazı kadınların okuması yazması dahi yok. Daha önce hiç iş hayatları olmamış. O yüzden çok doğru bir yere kooperatif kurduk." dedi.

Tekstil atölyesini açtıktan sonra sipariş üzerine farklı markalara üretim yapmaya başladıklarını anlatan Bayrak, şöyle konuştu:

"Şu gördüğünüz kıyafetleri biz buradaki arkadaşlarımızla yaptık. Yunanistan'a yazlık giysiler, Rusya'ya çocuk kıyafetleri gönderdik. Yurt içinde birçok kente ürünlerimizi gönderiyoruz. Bursa'daki birçok butik mağazayla çalışıyoruz. İlk önceleri kumaşı biz alıyorduk, modelleri biz çıkarıyor, kesimleri, dikimleri biz yapıp onların etiketlerini takıyorduk. Daha sonra üretime kendi markamızla devam etmek istedik. Markamızda da kadınları anlatan bir şey olsun istedim. 'Parla' adını verdiğimiz markamızda 3 tane de yıldız var. Kadınların parlaması anlamı taşıyor."

- "Bu atölye bizim için altın tepside sunulmuş bir fırsat"