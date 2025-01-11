İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından Yeniceköy Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, çalıştığı üniversitede zimmet suçu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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