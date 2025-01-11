İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma ekipleri, çalıştığı üniversitede zimmet suçu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Yeniceköy Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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