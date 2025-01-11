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        İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:27
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        İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Jandarma ekipleri, çalıştığı üniversitede zimmet suçu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Yeniceköy Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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