Bursa'da görme engelliler korosu konser verdi

Gecenin sonunda koronun ve orkestranın performansı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Solist ve koro Türk müziğinin sevilen ve unutulmayan şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında görme engelliler korosu konser düzenledi.

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