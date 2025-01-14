Bursa'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Yasin A. (46), idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri Cerrah Mahallesi Kalburt Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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