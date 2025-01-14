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        Bursa'da kardeşini silahla rehin alan kişi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı kardeşini silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:05
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        Bursa'da kardeşini silahla rehin alan kişi tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı kardeşini silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

        Cengiz B. (40) ile ağabeyi Mesut B. (43) ve kardeşi Tayfun B. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Cengiz B, kardeşi ​​​​​​​Tayfun B'yi silahla rehin alıp havaya ateş etti.

        İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerince Cengiz B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından "silahla tehdit ve hakaret" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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