Bursa'da kardeşini silahla rehin alan kişi tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı kardeşini silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı kardeşini silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.
Cengiz B. (40) ile ağabeyi Mesut B. (43) ve kardeşi Tayfun B. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Cengiz B, kardeşi Tayfun B'yi silahla rehin alıp havaya ateş etti.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerince Cengiz B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından "silahla tehdit ve hakaret" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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