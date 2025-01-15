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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:18
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, haklarında aranma kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, saksılara ekili vaziyette özel donanım ile sera haline getirilmiş alanda 7 ısı ölçer termostatı, 8 klima, nemlendirici, ışıklandırma, 6 vantilatör, 17 havalandırma motoru, hava kompresörü, 10 havalandırma filtresi, ilaç pompası, 185 fan, 1500 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 70 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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