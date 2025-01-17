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        Yarıyıl tatilinde villa ve bungalov kiralamak isteyenlere "dikkatli olun" uyarısı

        CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, son dönemlerde tatil için villa veya bungalov kiralamayı tercih eden kişilerin dolandırıcılık olaylarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu şekilde tatil planı yapanların dikkatli olması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:42
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        Yarıyıl tatilinde villa ve bungalov kiralamak isteyenlere "dikkatli olun" uyarısı
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        CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, son dönemlerde tatil için villa veya bungalov kiralamayı tercih eden kişilerin dolandırıcılık olaylarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu şekilde tatil planı yapanların dikkatli olması çağrısında bulundu.

        Saraçoğlu, AA muhabirine, internetten tatil satın alanların sayısının son yıllarda giderek arttığını söyledi.

        Buna paralel olarak sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan siber dolandırıcılık olaylarının da arttığını dile getiren Saraçoğlu, TÜRSAB olarak vatandaşların mağdur olmamaları için Dijital Denetim Birimi kurduklarını aktardı.

        Saraçoğlu, geçen yılın ocak-kasım döneminde 7 bin 111 şikayet aldıklarını belirterek, "Bu şikayetlerin 787'sini bungalov ve villa kiralamalarıyla ilgili ihbarlar oluşturdu. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini biz de devlet birimleriyle özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve cumhuriyet savcılıklarıyla beraber gidermeye çalışıyoruz." dedi.

        Dijital denetim ekiplerinin dolandırıcı hesapların kapatılması ve haklarında işlem yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalıştığını belirten Saraçoğlu, "Google ve Meta ile hareket ederek dolandırıcılık yapan kişi veya siteleri şikayet ediyoruz. Google'da onların öne çıkmalarına engel oluyoruz. Ayrıca TÜRSAB Doğrulama Sistemi ile vatandaşlara tatil satın aldıkları şirketin TÜRSAB üyesi seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etme imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

        - "Vatandaşlarımız sorgulamadan tatile çıkmasın"

        Saraçoğlu, internetten tatil satın alan kişilerin TÜRSAB'ın internet sitesinde yer alan dijital doğrulama sistemi üzerinden sorgulama yapmalarını tavsiye ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Otellerin veya tatil satan internet sitelerin isimlerinin değiştirilerek dolandırıcılık olaylarının yaşandığını görüyoruz. Legal olan işletmenin web sitesi adresini alıp içinde bir harf değişikliği yaparak başka bir siteye dönüştürüyorlar. O işletmenin ismi gibi algılanıyor ve vatandaşımız rezervasyon yapıyor. Dolandırıcılığın en büyük usulsüzlüklerinden bir tanesi bu. Öncelikle tüketicilerimizi acentelerimize davet ediyoruz. Tatil planı yapanlar, gidecekleri yerin özelliklerini acentelerimizden öğrenebilirler. Yani vatandaşlarımız sorgulamadan tatile çıkmasınlar. Ödeme yaparken de elden ödeme yapmasınlar. IBAN üzerinden ve açıklama kısmını da 'Şu yerde, şu tatille ilgili ödemedir' diye açıklama yapmalarında fayda görüyoruz."

        - "Emsalinden daha düşük tatiller dikkatlice sorgulanmalı"

        Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan bungalov ve villa kiralamalarında da dolandırıcılık vakalarının arttığına işaret eden Saraçoğlu, "Dolandırıcılar sayfa isimlerini sık sık değiştiriyorlar. Vatandaşlarımızın buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek takipçi sayısına ulaşarak tüketici nezdinde güven oluşturmaya çalışıyorlar. Sosyal medya sayfalarında genellikle aynı görüntüleri kullanıyorlar. Özellikle ünlü veya tanınmış kişileri takip ediyorlar." ifadesini kullandı.

        Saraçoğlu, dolandırıcıların görüşme ve yazışmalarını sabit telefon yerine WhatsApp üzerinden yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Tüketicilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Rezervasyon yapıldığında ödeme seyahat acentelerinin veya ilgili turizm firmalarının kurumsal IBAN'ına gönderilmeli. Vatandaşlarımız mümkünse ödemenin tamamını yapmasın. Ön ödeme veya kapora şeklinde bir ödeme yaparak tesisi gördükten sonra kalan kısmını tamamlayabilirler. Sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının sıklıkla değişmiş olması olası dolandırıcılığa işaret eden bir diğer nokta. Bunun için de dikkatli olmamız gerekiyor. Tatilin fiyatının piyasa değerinin çok altında olması da yine dolandırıcıların kullandığı bir yöntem. Emsalinden daha düşük tatilleri dikkatlice sorgulayarak yaklaşmakta fayda var."

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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