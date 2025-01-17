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        Bursa'da öğrenciler karnelerini aldı

        Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili dolayısıyla 656 bin 260 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:07
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        Bursa'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili dolayısıyla 656 bin 260 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Lütfi Banuşoğlu İlkokuluna gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, birinci dönemin son gününde buradaki öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Özel eğitim sınıfındaki öğrenim gören çocukları ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara karnelerini ve hediyeler verdi. Ardından diğer sınıfları da ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara kitap okuma ve oyun tavsiyelerinde bulundu.

        Ziyarette Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, okul öğretmenleri ile protokol üyeleri hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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