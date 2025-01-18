Bursa'da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi ağır yaralandı.
Huzur Mahallesi'nde istiflenen kerestelerin üzerine tente sermeye çalışan Hüseyin K. (56), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Hüseyin K, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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