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        İnegöl'de hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 08:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:58
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        İnegöl'de hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        M.V.A. (45) yönetimindeki 45 NE 825 plakalı otomobil, Akhisar Alanyurt bağlantı yolunda, T.T. idaresindeki 49 DC 275 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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