Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası kararı bulunan firari yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası kararı bulunan firari yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan H.İ.Ö'yü Karahasanlar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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