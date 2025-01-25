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        Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası kararı bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:07
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        Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası kararı bulunan firari yakalandı.

        İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan H.İ.Ö'yü Karahasanlar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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