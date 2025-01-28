Bursa'da polise teslim olmamakta direnen baba ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayarak polise teslim olmayan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Orhaniye Mahallesi'nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

İkna çalışmalarını sürdürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

Ekipler, şüpheliyi evden çıkması için 24 saati aşkın süredir ikna etmeye çalışıyor.