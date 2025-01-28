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        Bursa'da polise teslim olmamakta direnen baba ikna edilmeye çalışılıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayarak polise teslim olmayan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:07
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        Bursa'da polise teslim olmamakta direnen baba ikna edilmeye çalışılıyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayarak polise teslim olmayan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

        Orhaniye Mahallesi'nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmıyor.

        Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

        İkna çalışmalarını sürdürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

        Ekipler, şüpheliyi evden çıkması için 24 saati aşkın süredir ikna etmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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