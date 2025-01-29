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        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:52
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        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler G.A, Ö.D, M.B. ve F.B'nin ikametlerine ve Yıldırım ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Polisin ikametler ve iş yerinde yaptığı aramada, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, parşömen, kitap ve içerisinde 2 deri obje, heykel görünümlü obje, 161 sayfadan oluşan Arapça yazılı kitap ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Zanlılardan M.B. ve F.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.A. ve Ö.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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