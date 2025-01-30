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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 22 milyon lira ödeme yapılacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın 7. dilim kapsamında 22 milyon lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:00
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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 22 milyon lira ödeme yapılacak
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın 7. dilim kapsamında 22 milyon lira ödeme yapılacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar 11-24 Ocak'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

        Kampanyanın başladığı 21 Ekim'den bu yana 3 milyar 232 milyon lira karşılığında 57 bin 503 tonluk ürün alan Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak, 21 Şubat'ta da 776 milyon liralık ödeme yapacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirtti.

        Kooperatiflerden alınan ürün miktarına değinen Asa, "Gemlik Kooperatifi'nden 5 bin 267, Mudanya Kooperatifi'nden 13 bin 474, İznik Kooperatifi'nden 14 bin 814, Orhangazi Kooperatifi'nden 5 bin 516, Erdek Kooperatifi'nden 7 bin 24, Mürefte Kooperatifi'nden 3 bin 188, Edincik Kooperatifi'nden 8 bin 23 ve Marmara Adası Kooperatifi'nden 197 ton ürün alımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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