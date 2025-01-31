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        Bursa'da 250 kişi iş sahibi oldu

        Bursa'da Osmangazi Belediyesinin iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmasında, 250 kişi iş sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:33
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        Bursa'da 250 kişi iş sahibi oldu
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        Bursa'da Osmangazi Belediyesinin iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmasında, 250 kişi iş sahibi oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altıparmak İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR işbirliğinde istihdam buluşması gerçekleştirildi.

        Gemlik'teki bir fabrikanın üretim, kalite kontrol ve kablo ağı bantlama alanlarına alacağı 250 işçi için, 500 başvuru yapıldı.

        Fabrika temsilcileriyle iş arayanları bir araya getiren buluşmada, bire bir görüşmeler yapıldı. Buluşmada, 250 kişi iş sahibi oldu.

        Öte yandan, Altıparmak İstihdam Merkezi'ne 2024 yılında 15 bin kişi iş başvurusu yaptı. Merkezde gerçekleştirilen görüşmelere, 35 firma katıldı ve bin kişi iş sahibi oldu.

        Merkez çalışanları, geçen yıl kendilerine yapılan iş talepleriyle ilgili 600 firmayı ziyaret ederek, yeni istihdam olanakları bulmak için çalışma yaptı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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