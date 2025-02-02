Bursa'da aranması bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, 34 NV 4939 plakalı aracın önünü keserek şüpheliyi durdurdu. Araçta bulunan A.K, polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağma ve gasp suçlarından aranması bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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