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        Bursa'da aranması bulunan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağma ve gasp suçlarından aranması bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:16
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        Bursa'da aranması bulunan şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağma ve gasp suçlarından aranması bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, 34 NV 4939 plakalı aracın önünü keserek şüpheliyi durdurdu. Araçta bulunan A.K, polis tarafından gözaltına alındı.

        Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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