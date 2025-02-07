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        İlkokul öğrencilerine Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un forması hediye edildi

        Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla başlattığı "İlk formam, ilk aşkım" kampanyası kapsamında ilkokul öğrencilerine forma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:43
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        İlkokul öğrencilerine Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un forması hediye edildi
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        Arnavut İş İnsanları Derneğinin (ARNİAD) Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla başlattığı "İlk formam, ilk aşkım" kampanyası kapsamında ilkokul öğrencilerine forma dağıtıldı.

        Süper Lig şampiyonluğu bulunan Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bursaspor Kulübünün yöneticileri, yeşil-beyazlı futbolcular İlhan Depe, Sedat Cengiz ve Kaleci Anıl Atağ ile ARNİAD yetkilileri, proje kapsamında Zafer İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Bursa'daki maçlarını binlerce taraftarının tribünden takip ettiği yeşil beyazlı takımın futbolcularının ve yöneticilerinin okula gelmesiyle coşkulu anlar yaşayan öğrencilere, spor salonunda düzenlenen etkinlikte forma hediye edildi.

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şehirdeki bütünleşmenin devam etmesi gerektiğini aktardı.

        Çelik, şöyle konuştu:

        "Şehrin gençleriyle, geleceğin Bursasporlularıyla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Şehrin takımının özellikle en az 30 bin üyesinin olması ve takıma sahip çıkılması noktasında bir kampanyamız var. Yaklaşık 2 bin kombine satışı, 500'e yakın üyelik girişi oldu. İnşallah devam eden günlerde sayı artarak devam edecek." diye konuştu.

        ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen ise "İlk formam ilk aşkım" sloganıyla başlatılan projenin devam edeceğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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