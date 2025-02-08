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        Bursa'da silahlı kavganın şüphelisi kahvaltı yaparken yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:05
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        Bursa'da silahlı kavganın şüphelisi kahvaltı yaparken yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Fırat D. ile Nurullah Y. (34) Mahmudiye Mahallesi'nde arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle Fırat D. yanındaki tabancayla Nurullah Y'yi bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        Kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Fırat D'nin bir kafede kahvaltı yaptığını tespit etti.

        Zanlı, silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan Fırat D. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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