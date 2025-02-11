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        Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025'te de sürdürülmesi hedefleniyor

        CEM ŞAN - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünün önemli alt gruplarından binek otomobil ihracatında geçen yıl çift haneli büyüme kaydedildiğini, büyümeyi bu yıl da sürdürmek istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:11
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        Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025'te de sürdürülmesi hedefleniyor
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        CEM ŞAN - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünün önemli alt gruplarından binek otomobil ihracatında geçen yıl çift haneli büyüme kaydedildiğini, büyümeyi bu yıl da sürdürmek istediklerini bildirdi.

        Çelik, AA muhabirine, otomotiv sektörünün geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını hatırlattı.

        Sektörün en önemli ihracat kalemlerinden olan binek otomobiller dış satımında çift haneli büyümenin gerçekleştiğini belirten Çelik, otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 33,2'sini binek otomobillerin oluşturduğuna işaret etti.

        Çelik, sektörün 2023'te 11 milyar 61 milyon dolar olan binek otomobil ihracatının, 2024'te yaklaşık yüzde 12 artışla 12 milyar 365 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

        - "2024'te hibrit araçların ihracatı çok yoğun şekilde artmaya başladı"

        Binek otomobil üretimi ve ihracatının otomotiv sektörünün en güçlü yönlerinden biri olduğuna değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de binek otomobil noktasında 2024 yılına kadar özellikle içten yanmalı araçların ihracatı gerçekleştiriliyordu. Türkiye'deki üreticilerin yaptığı yatırımların sonucu 2024 yılı itibarıyla hibrit kabiliyetlere sahip araçların da ihracatı çok yoğun şekilde artmaya başladı. Bunlar da bizim birim ihracat değerimizi artıran unsur. Geçen yıl sadece binek otomobil ihracatımız 12,4 milyar dolara yaklaştı. Bu da çift haneli bir büyümeyi gösteriyor. Yüzde 12'lik bir büyüme."

        - "Togg'un ihracatı bu yıl başlarsa ihracata çok önemli bir lokomotif olacak"

        Çelik, Türkiye'nin otomotiv sektöründe Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticilerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda binek otomobilde çift haneli bir büyüme, otomotiv endüstrisinin itici güçlerinden biri oldu. O açıdan çok sevindirici. Beklediğimiz ve bu yıl ihracata başlayacak önemli modeller var ama daha çok ticari araç modellerinde 2025 yılında bir büyüme bekliyoruz. Bu yıl binek araç ihracatının 2024 yılındaki güçlü konumunun korunması beklenebilir. Burada en önemli unsur Togg'un ihracatının ne zaman hızlanacağıdır. Togg'un ihracatı eğer bu yıl başlarsa o da ihracata çok önemli bir lokomotif olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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