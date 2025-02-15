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        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:02
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        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İlçede devriye görevi gören polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Savcılık izniyle arama yapılan araçta 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A'nın (24) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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