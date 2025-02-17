Bursa'da "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.
İlker Çatak'ın yönettiği ve senaryosunu Johannes Duncker ile birlikte yazdığı 2023 yapımı film, izleyenler tarafından beğenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.