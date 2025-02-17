Bursa'da "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu

İlker Çatak'ın yönettiği ve senaryosunu Johannes Duncker ile birlikte yazdığı 2023 yapımı film, izleyenler tarafından beğenildi.

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