İnegölspor-Isparta 32: 1-1
STAT:İnegöl İlçe HAKEMLER: Berk Sipahi, Denizcan Şahin, Erkan AkbakİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk.
STAT:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Berk Sipahi, Denizcan Şahin, Erkan Akbak
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk.71 Hasan Alp Altınoluk), Mete Sevinç (Dk.56 Uğur Utlu), Ali Mert Aydın (Dk.71 Mehmet Arda Akdeniz), İsmail Zehir, Yusuf Tursun (Dk.87 Mustafa Mete Tetik), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
ISPARTA 32: Berk Balaban, Yiğithan Güveli (Dk.21 Ertuğrul Kurtuluş), Caner Koca (Dk.70 Vedat Bora), Berat Satılmış (Dk.70 Cem Özdemir), Zihni Temelci (Dk.70 Devrim Taşkaya), Kubilay Türk Yılmaz (Dk.78 Muhammet Haşim Çoban), Hamit Kulya, Abdulkerim Canlı, Hüseyin Afkan, İsmail Hakkı Doğan, Furkan Uludaş
SARI KARTLAR: İsmail Zehir, Uğur Utlu (İnegölspor) Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Uludaş, Hüseyin Afkan, Vedat Bora, Abdulkerim Canlı (Isparta)
GOLLER: Dk. 4 Mustafa Emre Can (İnegölspor), Dk. 7 Abdulkerim Canlı (Isparta)
2'nci Lig takımı İnegölspor, sahasında ağırladığı Isparta 32'yle 1-1 berabere kaldı.
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