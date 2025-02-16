Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegölspor-Isparta 32: 1-1

        STAT:İnegöl İlçe HAKEMLER: Berk Sipahi, Denizcan Şahin, Erkan AkbakİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegölspor-Isparta 32: 1-1
        ABONE OL

        STAT:İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Berk Sipahi, Denizcan Şahin, Erkan Akbak

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk.71 Hasan Alp Altınoluk), Mete Sevinç (Dk.56 Uğur Utlu), Ali Mert Aydın (Dk.71 Mehmet Arda Akdeniz), İsmail Zehir, Yusuf Tursun (Dk.87 Mustafa Mete Tetik), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

        ISPARTA 32: Berk Balaban, Yiğithan Güveli (Dk.21 Ertuğrul Kurtuluş), Caner Koca (Dk.70 Vedat Bora), Berat Satılmış (Dk.70 Cem Özdemir), Zihni Temelci (Dk.70 Devrim Taşkaya), Kubilay Türk Yılmaz (Dk.78 Muhammet Haşim Çoban), Hamit Kulya, Abdulkerim Canlı, Hüseyin Afkan, İsmail Hakkı Doğan, Furkan Uludaş

        SARI KARTLAR: İsmail Zehir, Uğur Utlu (İnegölspor) Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Uludaş, Hüseyin Afkan, Vedat Bora, Abdulkerim Canlı (Isparta)

        GOLLER: Dk. 4 Mustafa Emre Can (İnegölspor), Dk. 7 Abdulkerim Canlı (Isparta)

        2'nci Lig takımı İnegölspor, sahasında ağırladığı Isparta 32'yle 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
        Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti
        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti
        Antrenörlerinin 'kanatsız kelebek'i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali k...
        Antrenörlerinin 'kanatsız kelebek'i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali k...
        Bursa'nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır "villa"da yaşıyor
        Bursa'nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır "villa"da yaşıyor
        Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı
        Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı
        Kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı
        Kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı