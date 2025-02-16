Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
STAT:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Mazlum Doğan Bodur, Mustafa Güçer, Burak YanardağBURSASPOR: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin, Furkan Özyapı (Dk.
STAT:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Mazlum Doğan Bodur, Mustafa Güçer, Burak Yanardağ
BURSASPOR: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin, Furkan Özyapı (Dk.82 Zeki Dursun), Bora Yılmaz (Dk.90 Ahmet Çobanoğlu), Musa Çağıran, Vefa Temel (Dk.66 Yiğitali Bayrak), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek (Dk.66 Abdullah Tazgel), Mücahit Can Akçay (Dk.66 Tahir Babaoğlu)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Solmaz, Ahmet Keleş, Abdullah Şahin, Deniz Karadeniz, Niyazi Çolak (Dk.63 Efecan Barlık), Berkay Güntay (Dk.46 Noyan Öz), Orhan Yıldırım (Dk.35 Özkan Geldi), Tayyip Mevlüt Kaya (Dk.77 Emre Gündoğdu), İsmail Kulet (Dk.63 Ahmet Dereli)
GOLLER: Dk. 44 Vefa Temel, Dk.62 Ahmet İlhan Özek (Penaltı), Dk.90 Hamza Gür, Dk.90+3 Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Dk.79 Noyan Öz (Anadolu Üniversitesi)
SARI KART: Fatih Solmaz (Anadolu Üniversitesi)
3’üncü Lig 1’inci grup 20’nci hafta maçında, lider Bursaspor, kendi sahasında ağırladığı Anadolu Üniversitesi’ni 4-1 mağlup ederek, liderliğini ve yenilmezliğini sürdürdü.
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