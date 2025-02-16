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        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koltuk boyarken, elinden düşüp patlayan sprey boya tüpünün parçalarının sol gözüne isabet ettiği Muzaffer D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:45
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        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, koltuk boyarken, elinden düşüp patlayan sprey boya tüpünün parçalarının sol gözüne isabet ettiği Muzaffer D. (68), yaralandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, kırsal Lütfiye Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Muzaffer D., sprey boya ile koltukları boyarken, elinden düşen boya tüpü patladı. Tüpün etrafa saçılan parçalarının sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Muzaffer D., yakınları tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tetkiklerde gözünde görme kaybı olduğu belirlenen Muzaffer D., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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