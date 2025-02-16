Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti

Olay, saat 10.30 sıralarında, kırsal Lütfiye Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Muzaffer D., sprey boya ile koltukları boyarken, elinden düşen boya tüpü patladı. Tüpün etrafa saçılan parçalarının sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Muzaffer D., yakınları tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tetkiklerde gözünde görme kaybı olduğu belirlenen Muzaffer D., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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