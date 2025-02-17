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        Marmarabirlik üreticiye 800 milyon lira ödeyecek

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına 21 Şubat'ta 800 milyon lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:48
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        Marmarabirlik üreticiye 800 milyon lira ödeyecek
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına 21 Şubat'ta 800 milyon lira ödeme yapılacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda üreticiden alınan zeytin bedellerinin yüzde 75'ine karşılık gelen 2 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ve fark ödemeleri ise en geç nisan ayı sonunda yapılacak.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 2 milyar 824 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirildiğini, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik'in 3 milyar 363 milyon lira tutarında ürün aldığını bildirdi.

        Asa, maliyet artışına dikkati çekerek, "Bu ekonomik koşullarda mevcudu koruyabiliyorsanız büyümüş sayılırsınız. Maliyetlerin çok değişken olması ambalaj, üretim, pazarlama, enerji, finans maliyeti olarak satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Satılan ürün miktarının tutarı ile bir sonraki yıl aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz. Üç yıldır üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticimizin ayakta kalması için büyük mücadele verdik." ifadesini kullandı.

        Asa, Marmarabirlikin bu yılki hedefinin 7 milyar lira ciroya ulaşmak olduğunu kaydetti.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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