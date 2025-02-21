Marmarabirlik, "ABD'deki ürünlerinde sağlığa zararlı madde bulunduğu" iddiasını yalanladı:

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), "ABD'de satılan ürünlerinde insan sağlığına zararlı madde bulunduğu" iddiasını yalanladı.

Açıklamada, Marmarabirlik'in 1954'ten bu yana doğal fermantasyon tekniğiyle, insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmadan üretim yaptığı ifade edildi.

Birliğin ürünlerinin Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'deki gıda standartlarını karşıladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya paylaşımlarına konu olan uyarı etiketi, ürünün herhangi bir gıda güvenliği standardını veya gereksinimini ihlal ettiği anlamına gelmemektedir. 'Prop65' yasasına göre ABD'nin California eyaletinde satışa sunulan gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarında bu bilgilendirme etiketinin bulunması gerekmektedir. Ürünlerimizin, California dahil olmak üzere ABD'nin tamamında satışına devam edilmektedir. Dünyanın en büyük siyah zeytin üreticisi ve bir Türk markası olarak 30 bin üretici ortağımızdan aldığımız güçle, tüm ülke ve pazarlarda var olmaya devam edeceğiz.

Tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın, bu tür yanıltıcı haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."