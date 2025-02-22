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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:22
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun bugün 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi, aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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