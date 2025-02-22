Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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