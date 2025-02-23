Bursa'da "Ericek Kar Festivali" düzenlendi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
İlçedeki Katırlı Dağı eteklerinde bulunan Ericek Adrenalin Parkı'nda Gürsu Belediyesince gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.
Plastik leğenler ve poşetlerle kayan vatandaşlar da karın tadını çıkardı, bazıları da kar üzerinde yürüyüşü yaptı.
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