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        Bursa'da "Ericek Kar Festivali" düzenlendi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:38
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        Bursa'da "Ericek Kar Festivali" düzenlendi
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        İlçedeki Katırlı Dağı eteklerinde bulunan Ericek Adrenalin Parkı'nda Gürsu Belediyesince gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

        Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

        Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.

        Plastik leğenler ve poşetlerle kayan vatandaşlar da karın tadını çıkardı, bazıları da kar üzerinde yürüyüşü yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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