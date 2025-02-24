Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı musiki severler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede orkestrayı yöneten şef Hakan Özlev, sergilediği sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.
Umut Akyürek, konserde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konser sonunda Umut Akyürek, şef ve orkestranın performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.