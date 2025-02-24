Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı

Konser sonunda Umut Akyürek, şef ve orkestranın performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.

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