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        Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:16
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        Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.

        Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı musiki severler yoğun ilgi gösterdi.

        Gecede orkestrayı yöneten şef Hakan Özlev, sergilediği sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

        Umut Akyürek, konserde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Konser sonunda Umut Akyürek, şef ve orkestranın performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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