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        DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisi açıldı

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Bursa Bölge İrtibat Ofisi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:39
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        DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisi açıldı
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        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Bursa Bölge İrtibat Ofisi hizmet vermeye başladı.

        Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, AA muhabirine, Bursa Bölge İrtibat Ofisi'nin ikinci irtibat ofisleri olduğunu söyledi.

        DASK olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerinin hemen ardından mobil ofislerle çok kısa bir sürede sahada olduklarını vurgulayan Eren, depremden etkilenen 11 ilde mobil ofisleri yerleştirdiklerini ve çalışanların orada hizmet verdiğini hatırlattı.

        Eren ilk irtibat ofislerini geçen yılın sonunda Gaziantep'te açtıklarını anımsatarak, "Şu anda ikinci ofisimizi açıyoruz. Bursa bizim için çok kritik bir ilimiz. Marmara Bölgesi'nde sanayinin çok yoğun olduğu bir il. Dolayısıyla da ekstra bir önem verdiğimiz bir il olarak Bursa'yı düşündük. Bundan sonra İzmir'de bölge irtibat ofisimizi açacağız." dedi.

        Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'nın operasyonlarının da Bursa'dan yürütüleceğini aktaran Eren, şöyle konuştu:

        "Depremde şunu gördük biz. Eksperlerimizin özellikle gelip rapor yazabilmesi, çok basit gelebilir ama bir bardak çay içebilmesi, oturup soluklanabilmesi adına mobil ofislerimiz bile o kadar önemliydi ki... Dolayısıyla bu ofisleri hem onların çalışabileceği hem acentelerin vatandaşlara hizmet verebileceği, ekiplerimize ilişki kurabileceği birer ofis olarak konumlandırdık. Onun dışında da kamunun diğer kurumlarıyla sürekli olarak irtibatta olup birtakım eksikliklerimizi veyahut yapmamız gereken hususları da irtibat ofislerimizle yapıyor olacağız. Sonrasında da acentelerimize birtakım eğitimler vererek bilinçlendirmek ve bir deprem anında nasıl bir hizmet ve nasıl bir koordinasyon çerçevesinde hareket edeceğimizi anlatacağımız, birtakım çalışmaları yapacağımız bir ofis olarak tasarladık."

        Eren, daha sonra beraberindekilerle Bursa Bölge İrtibat Ofisi'nin açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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