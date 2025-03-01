"BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu

Bursa'da başarılarıyla örnek olan iş kadınlarına ödül verildi.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğince (BUİKAD) bu yıl 16'ncısı düzenlenen "BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" programı, oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğuyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşti.

Programda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şençayır, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak, kadınların potansiyelini ve enerjisini hayata geçirmeden Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasının ve sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olmasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda halen erkeklerle eşit koşullara sahip olamadığını savunan Şençayır, şöyle konuştu:

"Şu bir gerçektir ki, Türkiye'de kadınların hayatı hep bir mücadeleyle geçiyor. Kadınların, çoğunlukla ailede başlayan kendini var etme, potansiyelini kabul ettirme ve eşitlik talebi mücadelesi, toplumsal hayatta, eğitimde, özel hayatta ve iş hayatında devam ediyor. Ayrımcılık görerek büyümüş genç kadınlar iş hayatına katıldıklarında da yine eşitsizlikle karşılaşıyor. Pek çok zorluğu göğüsleyerek istihdama katılan kadınların da çalıştıkları kurumlarda önlerine çıkan engeller, kendilerine dayatılan ve yükselmelerini zorlaştıran cam tavanlar da ayrı bir sorun. Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Dolayısıyla bu koşullarda sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak, ekonomik refah içinde yaşamayı beklemek hayalden öteye gidemez."

Şençayır, Türkiye'nin refaha erişebilmesi için fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini anlatarak, "Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahiptir. Mutlu ve refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşamamız bu mücadelenin başarıya ulaşmasına bağlı. Bu nedenle her kurum elini taşın altına koyarak bu konuda adımlar atmalıdır." dedi.