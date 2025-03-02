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        Mudanya'da ramazan etkinlikleri

        Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan kutlamalarında vatandaşlar ilgi gösterdi. İftar çadırlarında bir araya gelen Mudanyalılar, Ramazan Sokağı'nda düzenlenen geleneksel gösteriler ve atölyelerle güzel vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:27
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        Mudanya'da ramazan etkinlikleri
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        Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan kutlamalarında vatandaşlar ilgi gösterdi. İftar çadırlarında bir araya gelen Mudanyalılar, Ramazan Sokağı'nda düzenlenen geleneksel gösteriler ve atölyelerle güzel vakit geçirdi.

        "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazaryeri ve Güzelyalı İDO İskelesi'nde kurulan iftar çadırlarında ise iftar verildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi Müge Dalgıç'la birlikte iftara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        İftarın ardından Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenen Ramazan Sokağındaki stantlarda el sanatları, giyim, takı ve geleneksel lezzetler sunulurken, çocuklar atölyelere katıldı. Ortaoyunu ve fasıl dinletisi ilgi gördü.

        Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç, Ramazan'ın birlik ve dayanışmacı ayı olduğunu vurgulayarak, “Ramazan boyunca her akşam farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluşacağız.” dedi.

        Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor. İftar çadırlarında aynı sofrada buluşan vatandaşlar, Ramazan Sokağı'nda geleneksel gösteriler ve atölyelerde keyifli anlar yaşıyor.

        Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle vatandaşları bir araya getiren Mudanya Belediyesi, Ramazan'ın ilk gününde iftar çadırlarında yoğun katılım sağladı. İftar sonrası Ramazan Sokağı'nda düzenlenen gösteriler ve atölyeler büyük ilgi topladı.

        "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazaryeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırları, Mudanyalılardan yoğun ilgi gördü. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi Müge Dalgıç'la birlikte Ömerbey Mahallesi'ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ramazan Sokağı’nda Renkli Görüntüler

        İftar sonrası Güzelyalı Atatürk Parkı'nda kurulan Ramazan Sokağı, Mudanyalıların buluşma noktalarından biri oldu. Sokakta kurulan stantlarda el sanatları, giyim, takı, sıcak yemek ve tatlı gibi çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, renkli süslemeler altında hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi. Kurulan sahnede sergilenen geleneksel ortaoyunu ve fasıl dinletisi izleyicilerden tam not aldı.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikte yaptığı konuşmada vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “Ramazan ayının güzellikler getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız. Mudanya’da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan boyunca her akşam halkımızla farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz” dedi.

        Her Akşam Farklı Bir Program

        Mudanyalıların iftar sonrası bir araya gelecekleri Ramazan Sokağı'nda her akşam saat 21.00'de başlayacak etkinliklerde; Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir dinletileri, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

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