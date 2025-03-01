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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:12
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Erdal Akıncı, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Altay Demirci, Yiğit Yıldız)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Ali Eren Öztürk (Muhammed Aray, Ali İhsan Heper)

        Setler: 27-25, 21-25, 20-25, 27-25, 14-16

        Süre: 142 dakika (30, 26, 31, 32, 23)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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