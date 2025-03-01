Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Altay Demirci, Yiğit Yıldız)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Ali Eren Öztürk (Muhammed Aray, Ali İhsan Heper)
Setler: 27-25, 21-25, 20-25, 27-25, 14-16
Süre: 142 dakika (30, 26, 31, 32, 23)
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