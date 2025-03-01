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        Haberler Dünya İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı | Dış Haberler

        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı

        İsrail, Ramazan ayının ilk gününde, Batı Şeria'nın kuzeyinde buldozerlerle yolları tahrip ederken, 11 evin de duvarlarını yıktı. İsrail, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da işgalini genişletmeye çalışıyor. Batı Şeria'daki İsrail saldırıları nedeniyle 40 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:06
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        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
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        Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç askeri buldozer Menşiye Mahallesi'ne girerek yolları kazmaya, Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanından Ebu Bekir es-Sıddık Mahallesi, Cami Mahallesi ve Menşiye Mahallesi’ne kadar uzanan bölgede 11 evi yıkmaya başladı." dedi.

        Şaviş, "İşgal güçleri, büyük çaplı patlamalar gerçekleştireceklerini öne sürerek Nur Şems Mülteci Kampı çevresinde yaşayanları evlerini terk etmeye zorladı." diye konuştu.

        İsrail ordusunun kampta ne yaptığı ya da ne yapmayı planladığını bilmediklerini ancak zaman zaman silah sesleri ve patlamalar duyulduğunu söyleyen Şaviş, "İşgal güçleri, kampın tamamında yaşayan yaklaşık 9 bin kişiyi göç etmeye zorladı. Buna ek olarak, Nur Şems Kampı çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

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        Filistin resmi haber ajansı WAFA çarşamba günü "İsrail güçlerinin, kamp meydanından Menşiye Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol açmak bahanesiyle Nur Şems Kampı’nda 11 evi yıkmayı planladığını" duyurmuştu.

        İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

        Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

        Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

        İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

        İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

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        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

        Katz'dan, 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettikleri itirafı

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılar sırasında mülteci kamplarından 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettikleri itirafında bulundu.

        Mülteci kamplarından sürgün edilen Filistinlilerin evlerine geri dönüşlerine izin verilmeyeceğini belirten Katz, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) mülteci kamplarındaki faaliyetlerinin de durdurulduğunu kaydetti.

        İsrail ordusundan kaynaklar, daha önce mülteci kamplarındaki Filistinlilerin zorla yerinden edildiği yönündeki haberleri "tahliye emri vermedik" diyerek reddetmişti.

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