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        Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:38
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        Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince evin penceresindeki demir korkuluklar kesilerek çıkarıldı.

        Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu 4 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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