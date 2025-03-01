Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince evin penceresindeki demir korkuluklar kesilerek çıkarıldı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu 4 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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