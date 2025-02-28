Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da ilk teravih namazı kılındı

Balıkesir'de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde bir araya geldi.

Merkez Cami başta olmak üzere kentteki camilerde teravih namazını kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Yalova'da da ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılıp dua etti.

Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 792 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı. Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bursa'da tarihi Ulu Cami ve kentin diğer camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

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