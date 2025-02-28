Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Reed 9, Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 17, Pasecniks 10, Trifunovic 17, Bankston 22, Gauzin 9, Berk Demir 2, Özgür Cengiz, Demircan Demir
Semt 77 Yalovaspor: Johnson 2, Kadir Bayram 11, Krampelj 26, Peterka 5, Nichols 11, Ege Özçelik 10, Yiğit Onan 10, Sherfield 15, McConico
1. Periyot: 19-23
Devre: 51-36
3. Periyot: 78-71
Beş faulle çıkan: 36.32 Johnson (Semt77 Yalovaspor)
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