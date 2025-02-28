Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da, UTV’sini emniyet şeridinde kontrol eden sürücüye çarparak ölmesine neden ve olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı.

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O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

SERVİS ŞOFÖRÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

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Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sürücünün İstanbul Havalimanında servis şoförü olduğu belirlendi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Şüpheli M.Y, ilk ifadesinde ‘şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini’ söyledi.

EMNİYETTE SORGUYA ALINDI

Yakalanan şüphelinin havalimanında servis şöförü olarak çalıştığı öğrenildi.Şüpheli verdiği ilk ifadesinde şahsa çarptığını görmediğini yoğun kar yağışı olduğunu domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini söyledi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.