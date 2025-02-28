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        Bursa'da doğal gaz çalışması sırasında patlama; 1 yaralı

        BURSA'da, doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada işçi Mehmet E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:10
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        Bursa'da doğal gaz çalışması sırasında patlama; 1 yaralı
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        BURSA'da, doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada işçi Mehmet E. (21), yaralandı.

        İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında doğal gaz çalışması sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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