Bursa'da doğal gaz çalışması sırasında patlama; 1 yaralı

İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında doğal gaz çalışması sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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