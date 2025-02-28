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        Orhangazi'ye yeni Bursaspor lokali

        ORHANGAZİ Bursasporlular Derneği yeni lokali için açılış töreni düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:20
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        Orhangazi'ye yeni Bursaspor lokali
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        ORHANGAZİ Bursasporlular Derneği yeni lokali için açılış töreni düzenledi. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'in de katıldığı törende, Bursasporlu taraftarlar ve Orhangazililer, yeni mekanı büyük ilgiyle ziyaret etti.

        Orhangazi Bursasporlular Derneği Hamam Sosyal Tesisleri içinde yer alan yeni lokali için bir açılış töreni düzenledi. Bugün gerçekleşen açılışta, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, CHP İlçe Başkanı Berna İl, Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Özbay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Bursasporlu gençler ve taraftarlar katıldı. Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Özbay Öztürk, dernek olarak uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları yeni lokalin açılışının, Bursaspor camiası için önemli bir buluşma noktası olacağını belirtirken, Bursaspor’un başarısını desteklemek için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı. Açılış törenine katılan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Orhangazi’nin sadece Bursa'nın değil, Bursaspor’un da kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu vurguladı.

        Açılışın ardından derneğin yeni lokali, Bursasporlu taraftarlar ve Orhangazililerle doldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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