Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Türkiye ekonomisinin 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 artış gösterdiğini ifade eden Matlı, tarım sektöründeki yüzde 8,8'lik daralmanın yapısal ihtiyaçları daha görünür hale getirdiğini vurguladı.



Matlı, GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde inşaat sektörünün yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8 ve sanayi sektörünün yüzde 2,9 oranında büyüdüğüne dikkati çekerek, "Ekonomimiz genel anlamda büyüme trendini korurken, gıda arz güvenliğimizin teminatı olan tarım sektöründeki daralma, bu alanda daha kapsamlı ve uzun vadeli politikalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir kalkınma için büyümenin tüm sektörlere dengeli şekilde yansıması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Tarım sektöründeki tabloyu mevsimsel etkiler ve iklim koşullarının ötesinde kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini belirten Matlı, şöyle devam etti:



"Kişi başına düşen GSYH'nin 18 bin 40 dolara yükseldiği bir tabloda, tarımın bu ölçüde daralma göstermesi sektörün uzun süredir gündemimizde olan yapısal dönüşüm ihtiyacını daha görünür kılmaktadır. Bu tabloyu, tarımı daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Girdi maliyetlerinden üretim planlamasına kadar uzanan başlıklarda bütüncül çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Tarım, tıpkı savunma sanayisi gibi bir ülke için stratejik bir sektördür. Sürdürülebilir gıda üretimi, toplumsal refahın ve ekonomik bağımsızlığın temel unsurlarındandır."



Bursa TB olarak Gıda İhtisas OSB gibi projelerle üretimin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Matlı, şunları kaydetti:



"Savunma sanayisinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesi ve stratejik odaklanma, tarım sektörü için de ilham verici bir modeldir. Gıda güvenliği günümüz dünyasında stratejik bir başlıktır. Üreticimizi destekleyen, tarımsal katma değeri artıran ve gençleri yeniden toprağa yönlendiren reformların uygulanması büyük önem taşımaktadır. Tarımsal destek mekanizmalarının stratejik yatırım perspektifiyle güçlendirilmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik bir adımdır. Bugün üretimde yaşanan her yüzde 1'lik kaybın yarın enflasyon baskısı olarak geri dönmemesi için tarımın güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturulması ortak sorumluluğumuzdur."

