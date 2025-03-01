Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI YAYIN Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında, Beşiktaş ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puanla haftaya 16. basamakta girdi. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 01.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:29 facebook

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