Her yıl 18 Mart'ta yaptığı bağışlarla "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi

FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 2018'den bu yana her yıl 18 Mart'ta bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayan restoran işletmecisi Eyüp Solmaz, Vakfın "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1985'te el arabasıyla seyyar olarak döner ekmek satmaya başlayan 64 yaşındaki Eyüp Solmaz, ilerleyen yıllarda Bursa'da iş yeri açtı.

Solmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşadığı duygu birikimiyle TSKGV'ye bağış yaptı. Bu bağışı düzenli hale getirmek isteyen Solmaz, o tarihten sonra her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde iş yerinin bir günlük kazancını Vakfa bağışlama kararı aldı.

Eyüp Solmaz'ın 2018'den bu yana her yıl düzenli yaptığı bağışlar, Vakıf tarafından bu sene 17 Şubat'ta başlatılan "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi.

Ülke genelindeki farklı işletmeler de Eyüp Solmaz'ın bu anlamlı davranışından esinlenerek başlatılan "Senede Bir Gün" kampanyasına bir günlük kazançlarını bağışlayarak destek veriyor.

Solmaz, yaptığı bağışların ardından TSKGV tarafından verilen plaketleri de işletmesinde sergiliyor.

Eyüp Solmaz, AA muhabirine, 2006'da 2 bin 689 kilogram döner kebabı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlattı.

Bağışlarına 2018 yılında başladığını belirten Solmaz, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girdiğinde çok duygulandım. Bunun üzerine 'Ne yapabilirim?' diye araştırdığımda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfını buldum. O gün bugündür, her yıl 18 Mart günü toplanan hasılatın tamamını bağışlıyorum." diye konuştu.

Solmaz, TSKGV'ye yapılan bağışların önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri güçlüyse, savunma sanayisi güçlüyse, güçlü bir tesisatı varsa bunu kimse yenemez. Bir günlük gelirimizi versek Türkiye savunma sanayisi o kadar güçlü olup, milyonlarca insana iş sahası açıldığı gibi düşman bile bizimle dost olmak zorunda kalır." ifadesini kullandı.