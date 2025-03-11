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        Her yıl 18 Mart'ta yaptığı bağışlarla "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 2018'den bu yana her yıl 18 Mart'ta bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayan restoran işletmecisi Eyüp Solmaz, Vakfın "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:02
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        Her yıl 18 Mart'ta yaptığı bağışlarla "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 2018'den bu yana her yıl 18 Mart'ta bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayan restoran işletmecisi Eyüp Solmaz, Vakfın "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1985'te el arabasıyla seyyar olarak döner ekmek satmaya başlayan 64 yaşındaki Eyüp Solmaz, ilerleyen yıllarda Bursa'da iş yeri açtı.

        Solmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşadığı duygu birikimiyle TSKGV'ye bağış yaptı. Bu bağışı düzenli hale getirmek isteyen Solmaz, o tarihten sonra her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde iş yerinin bir günlük kazancını Vakfa bağışlama kararı aldı.

        Eyüp Solmaz'ın 2018'den bu yana her yıl düzenli yaptığı bağışlar, Vakıf tarafından bu sene 17 Şubat'ta başlatılan "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham verdi.

        Ülke genelindeki farklı işletmeler de Eyüp Solmaz'ın bu anlamlı davranışından esinlenerek başlatılan "Senede Bir Gün" kampanyasına bir günlük kazançlarını bağışlayarak destek veriyor.

        Solmaz, yaptığı bağışların ardından TSKGV tarafından verilen plaketleri de işletmesinde sergiliyor.

        Eyüp Solmaz, AA muhabirine, 2006'da 2 bin 689 kilogram döner kebabı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlattı.

        Bağışlarına 2018 yılında başladığını belirten Solmaz, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girdiğinde çok duygulandım. Bunun üzerine 'Ne yapabilirim?' diye araştırdığımda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfını buldum. O gün bugündür, her yıl 18 Mart günü toplanan hasılatın tamamını bağışlıyorum." diye konuştu.

        Solmaz, TSKGV'ye yapılan bağışların önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri güçlüyse, savunma sanayisi güçlüyse, güçlü bir tesisatı varsa bunu kimse yenemez. Bir günlük gelirimizi versek Türkiye savunma sanayisi o kadar güçlü olup, milyonlarca insana iş sahası açıldığı gibi düşman bile bizimle dost olmak zorunda kalır." ifadesini kullandı.

        - "Güçlü olmamız gerekir"

        Vakfa yardımlarının devam edeceğini belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaşadığım sürece, Allah nasip ederse her yıl 18 Mart'ta hasılatımı vermeye devam edeceğim. Bunu yıllardır yapıyor ve bununla gurur duyuyorum. Guinness ile diğer yaptıklarımla değil, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bulunduğum yardımla gurur duyuyorum. Bağış günlerinde müşterilerden de farklı tepkiler alıyorum. Milli ve yerli silahların daha da güçlenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği, ülkemizin bekası için biz bunu yapmak zorundayız. Eğer bir damla Türk kanı taşıyorsak bunu yapacağız. Başka çaremiz yok, güçlü olmamız gerekir."

        - "Eyüp Solmaz'ın başlattığı bu hikaye farklı işletmelere yayıldı"

        TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ise Eyüp Solmaz'ın 2018'den bu yana her 18 Mart'ta iş yerinin bir günlük gelirini vakfa bağışlamasının bağış hesaplarından fark edildiğini dile getirdi.

        Bu bağışların daha sonra kampanyaya dönüştüğünü dile getiren Solmaz, şunları kaydetti:

        "Eyüp Solmaz'ın başlattığı bu hikaye dalga dalga büyüyerek farklı esnafa, farklı işletmelere yayıldı. İnsanlar, farklı iş yerlerine, fabrikalara kadar bu konuda bize ulaştı, günlük cirolarını bağışlamak istediklerini iletti. Bu konuda Eyüp Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun bu güzel bağışı ve yıllarca bunu tekrar etmesi vesilesiyle 'Senede Bir Gün' kampanyası ortaya çıktı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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