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        Bursa'da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Zafer ve Namık Kemal mahallelerindeki gençler tarafından organize edilen iftara 2 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:33
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        Bursa'da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Zafer ve Namık Kemal mahallelerindeki gençler tarafından organize edilen iftara 2 bin kişi katıldı.

        Zafer ve Namık Kemal mahallelerinde yaşayan gençler, geçen yıl olduğu gibi bu ramazan da iftar organizasyonu düzenledi.

        Geçen yıl ramazan ayında 1000 kişilik iftar sofrası kuran gençler, bu yıl 2 bin kişilik iftar hazırlığı yaptı. Kendi harçlıklarını biriktiren gençler, hayırseverlerin destekleriyle bir yemek firmasıyla anlaştı.

        Namık Kemal Caddesi'nde kurulan masalarda verilen iftara mahalle sakinleri katıldı.

        İftarda yaklaşık 2 bin kişi aynı anda orucunu açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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