Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı cam ve porselen süsleme sanatçısı Sabriye Pamuk Gülpek, aynı alanda yetiştirdiği öğrencisi Sema Aydemir ile bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Cam ve porselen süsleme sanatıyla 2007'de tanışan 61 yaşındaki Gülpek, İstanbul'da 2,5 yıl boyunca "Beykoz işi cam süsleme" ve "rölyef cam atölye" eğitimi aldı.

Eğitimlerini tamamlayan Gülpek, 2009'da Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu cam rölyef atölyesinde 10 yıl boyunca eğitim ve üretim sorumlusu olarak görev yaptı.

Aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde çeşitli eğitimler veren sanatçı, İspanya, Çin, Hollanda ve Azerbaycan'da fuarlara katıldı.

Belediyedeki görevinden emekli olduktan sonra kendi atölyesiyle eğitime devam eden Gülpek, Kovid-19 salgını döneminde atölyesini kapatma kararı aldı. Gülpek, bu alanda eğitim verdiği emekli hemşire Sema Aydemir'in kurduğu atölyeye geçti.

Cam ve porselenleri çeşitli tasarımlar yapıp boyadıktan sonra 24 ayar altın tozuyla süsleyerek sanat eserine dönüştüren Gülpek ve Aydemir, yeni öğrenciler yetiştirerek bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

- "Geleneği, geleceğe taşımak" mottosuyla hareket ediyorlar

Sabriye Pamuk Gülpek, AA muhabirine, 2010'da UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alındığını söyledi.

Bir sanatın taşıyıcısı olmaktan gurur duyduğunu belirten Gülpek, "Bu benim zaten en övündüğüm tarafımdır çünkü herkes aktarmayı istemiyor. Aktarıldığında aslında üstüne basılıp geçileceğini düşünüyor. Ben öğretmekle sorumluyum, aktarmakla sorumluyum." dedi.

Gülpek, sanat hayatında "Geleneği, geleceğe taşımak" mottosuyla hareket ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sanatımızın çok incelikleri var. Aslında camla porselen çok benzer gibi fakat çok farklı. Nedir farkları? Hem obje yani çalıştığınız materyal, boyaları, altını, fırçaları farklı. Her yönden farklı. Teknikleri bambaşka. Cam daha sınırlı, yapacağınız şey çok izin vermez, porselene atlama nedenim budur. O kadar geniş bir yelpaze var ki ne isterseniz yapabilirsiniz. Sınırlama yok. Daha özgürsünüz."