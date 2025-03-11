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        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı cam ve porselen süsleme sanatçısı Sabriye Pamuk Gülpek, aynı alanda yetiştirdiği öğrencisi Sema Aydemir ile bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:03
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        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar
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        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı cam ve porselen süsleme sanatçısı Sabriye Pamuk Gülpek, aynı alanda yetiştirdiği öğrencisi Sema Aydemir ile bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

        Cam ve porselen süsleme sanatıyla 2007'de tanışan 61 yaşındaki Gülpek, İstanbul'da 2,5 yıl boyunca "Beykoz işi cam süsleme" ve "rölyef cam atölye" eğitimi aldı.

        Eğitimlerini tamamlayan Gülpek, 2009'da Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu cam rölyef atölyesinde 10 yıl boyunca eğitim ve üretim sorumlusu olarak görev yaptı.

        Aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde çeşitli eğitimler veren sanatçı, İspanya, Çin, Hollanda ve Azerbaycan'da fuarlara katıldı.

        Belediyedeki görevinden emekli olduktan sonra kendi atölyesiyle eğitime devam eden Gülpek, Kovid-19 salgını döneminde atölyesini kapatma kararı aldı. Gülpek, bu alanda eğitim verdiği emekli hemşire Sema Aydemir'in kurduğu atölyeye geçti.

        Cam ve porselenleri çeşitli tasarımlar yapıp boyadıktan sonra 24 ayar altın tozuyla süsleyerek sanat eserine dönüştüren Gülpek ve Aydemir, yeni öğrenciler yetiştirerek bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

        - "Geleneği, geleceğe taşımak" mottosuyla hareket ediyorlar

        Sabriye Pamuk Gülpek, AA muhabirine, 2010'da UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alındığını söyledi.

        Bir sanatın taşıyıcısı olmaktan gurur duyduğunu belirten Gülpek, "Bu benim zaten en övündüğüm tarafımdır çünkü herkes aktarmayı istemiyor. Aktarıldığında aslında üstüne basılıp geçileceğini düşünüyor. Ben öğretmekle sorumluyum, aktarmakla sorumluyum." dedi.

        Gülpek, sanat hayatında "Geleneği, geleceğe taşımak" mottosuyla hareket ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sanatımızın çok incelikleri var. Aslında camla porselen çok benzer gibi fakat çok farklı. Nedir farkları? Hem obje yani çalıştığınız materyal, boyaları, altını, fırçaları farklı. Her yönden farklı. Teknikleri bambaşka. Cam daha sınırlı, yapacağınız şey çok izin vermez, porselene atlama nedenim budur. O kadar geniş bir yelpaze var ki ne isterseniz yapabilirsiniz. Sınırlama yok. Daha özgürsünüz."

        Gülpek, yaklaşık 10 yıl eğitim verdiği, çıraklıktan yetiştirdiği öğrencisi Sema Aydemir'in geçen aylarda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir atölye açtığını kaydetti.

        - "Yaptığımız eserlere 'Geleceğin antikaları' diyoruz"

        Emekli hemşire 57 yaşındaki Sema Aydemir ise 2014'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği bir eğitim sayesinde Sabriye Hanım ile yollarının kesiştiğini anlattı.

        Aradan geçen yıllarda Gülpek'ten aldığı eğitimler sayesinde kendisinin de bu alanda ustalaştığını belirten Aydemir, evdeki imkanların kısıtlı olmasından dolayı bir atölye açmaya karar verdiğini ifade etti.

        Aydemir, atölyeyi geçen aylarda ailesi ve Sabriye Pamuk Gülpek'in desteğiyle açtığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aynı Sabriye Hanım gibi öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Biz, geleneksel bir sanat yürütüyoruz. Geleneksel sanatı da mutlaka geleceğe taşımamız lazım. Yaptığımız eserlere 'Geleceğin antikaları' diyoruz. Zaman içinde öğrenmek isteyenlere, yapmak isteyen herkese bu konuda destek olmayı hedefliyorum. Sabriye Hanım sağ olsun her konuda destek oluyor. Bunu da başkalarına aktarmak lazım. Sadece bana ait bir şey değil. Sanat kişiye özel değil. Kişiselleştirebiliriz ama kişiye özel bir şey olmadığı için gelecek nesillere mutlaka aktarmak gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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