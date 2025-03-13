Bursa'da otomobilin motor bölümünde sıkışan horoz kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan horoz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan horoz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayhan Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından horoz sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından horoz sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Herhangi bir sağlık problemi olmadığı görülen horoz tekrar salındı.
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