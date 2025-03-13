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        Bursa'da otomobilin motor bölümünde sıkışan horoz kurtarıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan horoz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:23
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        Bursa'da otomobilin motor bölümünde sıkışan horoz kurtarıldı
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        Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan horoz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kayhan Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından horoz sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından horoz sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Herhangi bir sağlık problemi olmadığı görülen horoz tekrar salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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