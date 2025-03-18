Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa-Harmancık yolu üzerinde Mehmet Bektaş idaresindeki 16 HCN 53 plakalı otomobil ile Yasin B. kontrolündeki 16 GJ 541 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile Halil B. ve Ali B. araç içerisinde sıkıştı.
İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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