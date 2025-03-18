Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Mehmet Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile Halil B. ve Ali B. araç içerisinde sıkıştı.

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