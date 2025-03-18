Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:49 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Bursa-Harmancık yolu üzerinde Mehmet Bektaş idaresindeki 16 HCN 53 plakalı otomobil ile Yasin B. kontrolündeki 16 GJ 541 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile Halil B. ve Ali B. araç içerisinde sıkıştı.

        İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi
        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi
        Kask takmadığı için ceza yazmak isteyen polise zor anlar yaşattı
        Kask takmadığı için ceza yazmak isteyen polise zor anlar yaşattı
        Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı
        Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı
        İnegöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi
        İnegöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi
        Mudanya'da Çanakkale şehitleri anıldı
        Mudanya'da Çanakkale şehitleri anıldı